Российский саблист Вениамин Решетников стал обладателем серебряной медали проходящего в Мадриде этапа Кубка мира по фехтованию. В финальном поединке россиянин не смог победить соперника из Италии Энрико Берре, уступив со счетом 11:15.

Российский саблист Вениамин Решетников стал обладателем серебряной медали проходящего в Мадриде этапа Кубка мира по фехтованию. В финальном поединке россиянин не смог победить соперника из Италии Энрико Берре, уступив со счетом 11:15.Обладателями бронзовых медалей стал американский саблист Дэрил Хомер, а также южнокореец О Сунгука.Также отметим, что еще два представителя России – Константин Лоханов и Камиль Ибрагимов завершили свои выступления на этапе на стадии четвертьфинала. Они проиграли Хомеру (7:15) и Берре (14:15) соответственно. По итогам этапа Кубка мира Ибрагимов занял седьмую строчку, Лоханов – восьмую.