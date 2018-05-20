Российский боец смешанного стиля Никита Крылов стал новым чемпионом Fights Nights Global (FNG) в полутяжелом весе. В борьбе за титул чемпиона россиянин победил бразильского соперника Фабио Мальдонадо. Бой проходил в Ростове-на-Дону.
Российский боец смешанного стиля Никита Крылов стал новым чемпионом Fights Nights Global (FNG) в полутяжелом весе. В борьбе за титул чемпиона россиянин победил бразильского соперника Фабио Мальдонадо.
Крылов добыл досрочную победу, отправив бразильца в нокаут во время второго раунда поединка. Этот успех стал для россиянина 24-м в карьере, в то время как для Мальдонадо это поражение стало 12-м в профессиональной карьере.
Бой проходил в Ростове-на-Дону.
Nikita Krylov vs. Fábio Maldonado
this is pure cruelty pic.twitter.com/HSqkSLcSSE
— Jolassanda (@Jolassanda) 19 мая 2018 г.