Обвиняемая в подготовке терактов депутат украинский Верховной рады Надежда Савченко подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой, хотя недавно заявляла, что ей нечем оплачивать услуги защитников. Информацию о новых адвокатах, которые будут представлять интересы Савченко в суде, подтвердил адвокат Шадрин.

Обвиняемая в подготовке терактов депутат украинский Верховной рады Надежда Савченко подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой, хотя недавно заявляла, что ей нечем оплачивать услуги защитников. Информацию о новых адвокатах, которые будут представлять интересы Савченко в суде, подтвердил адвокат Шадрин.Оба защитника — партнеры адвокатского объединения Barristers, условия их договоренностей с Савченко не раскрываются, передает ТАСС. Ранее обвиняемая отказалась от частных адвокатов, заявив о невозможности оплачивать их услуги."Я из небогатой семьи, не хочу вгонять ее в долги, поэтому отказываюсь от частных адвокатов, так как их услуги дорогостоящие", — заявила она. После этого 14 мая Савченко назначили государственного защитника Юлию Ткач из Центра бесплатной правовой помощи.Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале, ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, разрешив ее задержание и арест. Киевский суд 23 марта арестовал ее на два месяца, после чего Савченко объявила голодовку. Позже суд продлил арест Савченко до 13 июля.В России Надежда Савченко была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов у поселка Счастье. В конце мая 2016 года Надежда Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на Украину.