Руководство санкт-петербургского Зенита заинтересовалось кандидатурой Хосе Нестора Пекермана, который на данный момент является наставником сборной Колумбии. Известно, что боссы сине-бело-голубых собираются провести со специалистом переговоры.

Руководство санкт-петербургского "Зенита" заинтересовалось кандидатурой Хосе Нестора Пекермана, который на данный момент является наставником сборной Колумбии. Известно, что боссы "сине-бело-голубых" собираются провести со специалистом переговоры.Однако, как сообщает "Фонтанка", полноценные переговоры с аргентинцем будут возможны только после выступления сборной Колумбии на чемпионате мира в России. Напомним, что на мировом первенстве колумбийская команда сыграет с Польшей, Сенегалом и Японией.Пекерман возглавляет сборную Колумбии с 2012 года. Главным достижением специалиста в составе латиноамериканской команды является бронза Кубка Америки, завоеванная в 2016 году.Напомним, что ранее сообщалось о том, что кандидатами на тренерский пост в "Зените" являются голландец Дик Адвокат, россиянин Сергей Семак ("Уфа"), итальянец Маурицио Сарри ("Наполи"), Пауло Фонсека ("Шахтер") и Хорхе Сампаоли из сборной Аргентины.