Сотрудники Отдела профессиональной подготовки организовали спортивные состязания по перетягиванию каната, бегу с препятствиями среди ребятишек в возрасте от 2 до 14 лет...

Ежегодно сотрудники полиции УВД вместе с представителями Общественного совета проводят акцию «Зарядка со стражами правопорядка» с детьми ГБУ Центр поддержки семьи и детства. Воспитанники центра всегда с удовольствием принимают участие в спортивных состязаниях.Сотрудники Отдела профессиональной подготовки организовали спортивные состязания по перетягиванию каната, бегу с препятствиями и другие. Ребята быстро сформировали три команды. Участниками зарядки были дети от 2 до 14 лет. Правда, малышам помогали воспитатели, но они с удовольствием выполняли все упражнения.Победителей награждали председатель Общественного совета при УВД генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин, начальник отдела профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Шевченко и начальник отделения по связям со СМИ подполковник внутренней службы Наталия Уварова.В качестве подарков сотрудники полиции и общественники подарили воспитанникам центра футбольные и волейбольные мячи. Такие подарки вызвали у ребят восторг, и они от души поблагодарили гостей за праздник.Удовольствие от мероприятия было не только у детей. Сотрудники полиции были рады, что внесли в нелегкую жизнь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, частичку радости, и пожелали им счастливой семьи.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56