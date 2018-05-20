В субботу, 19 мая, в штате Веракрус на юго-востоке Мексики не менее семи человек пострадали при столкновении двух грузовых поездов. Как сообщает телеканал Televisa, злоумышленники планировали ограбить один из составов и вывели из строя его тормозную систему, что вызвало аварию.

В субботу, 19 мая, в штате Веракрус на юго-востоке Мексики не менее семи человек пострадали при столкновении двух грузовых поездов. Как сообщает телеканал Televisa, злоумышленники планировали ограбить один из составов и вывели из строя его тормозную систему, что вызвало аварию.Представители министерства транспорта заявили о создании комиссии, которая будет расследовать случившееся. В начале мая в этом же регионе из-за неудачной попытки ограбления произошло крушение грузового поезда в районе Акультцинго. Тогда с рельсов сошли локомотив и четыре вагона, напоминает ТАСС.В Мексике грузовые поезда часто становятся целями преступников. Они останавливают составы и опустошают вагоны. По информации источников, только в штате Пуэбла происходит более 10 подобных нападений ежедневно.