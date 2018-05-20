Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных
политиков современности. Подробностей о его личной жизни крайне мало, сведения
о характере главы КНДР, его увлечениях и предпочтениях также практически
отсутствуют. Тем не менее, в СМИ иногда утекает информация, по которой можно
составить общий портрет северокорейского лидера, а также узнать интересные
подробности о его прошлом и настоящем.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных
политиков современности. Подробностей о его личной жизни крайне мало, сведения
о характере главы КНДР, его увлечениях и предпочтениях также практически
отсутствуют. Тем не менее, в СМИ иногда утекает информация, по которой можно
составить общий портрет северокорейского лидера, а также узнать интересные
подробности о его прошлом и настоящем.
Тайное детство
Дата рождения будущего высшего руководителя неизвестна. По
одним данным, он появился на свет то ли 8 января, то ли 5 июля 1983 года.
Другие утверждают, что родился Ким в 1984 году, третьи заявляют, что в 1982. По
данным разведки Южной Кореи, лидер КНДР родился все-таки в 1984 году. Как бы то
ни было, но на сегодняшний день он является одним из самых молодых лидеров в
мире.
О детском периоде его жизни известно крайне мало. Фотографии
того периода официально нигде и никогда не публиковались. Жизнь мальчика
тщательно скрывалась северокорейскими спецслужбами. Его отец – бывший глава
Северной Кореи Ким Чен Ир – старался максимально спрятать отпрыска от
посторонних глаз.
Под другим именем
По некоторым сведениям, подросток учился в престижной школе
в Берне, Швейцария с 1998 по 2000 годы. Однако в списке студентов он значился
как сын работника северокорейского посольства Пак Ын или Непак. Кто-то
подвергает сомнению достоверность этой информации, другие сравнивают
единственную имеющуюся с той поры фотографию, где, предположительно, изображен
студент Ким Чен Ын с его нынешними изображениями. Как утверждают учившиеся с
ним люди, это действительно был Ким.
По воспоминаниям сокурсников, он был скромным и в некоторой
степени замкнутым молодым человеком. С девушками общаться не умел, чувствовал
себя в их компании неловко. Да и в целом взаимоотношениями с противоположным
полом будущий северокорейский лидер не очень интересовался. Гораздо увлекательнее
для него был спорт: младший Ким играл в баскетбол, был фанатом американской
Национальной баскетбольной ассоциации и Майкла Джордана. Тем не менее, уже
будучи главой КНДР Ким Чен Ын лично участвовал в отборе девушек для местной
поп-группы "Моранбон".
Звезда и гений
Немногие знают, что помимо "Высшего руководителя КНДР,
руководителя партии, армии и народа" у северокорейского вождя есть немало
других, гораздо более пафосных титулов. "Новая звезда",
"блистательный товарищ" и даже "гений среди гениев" – это все
он. Кроме того, Ким Чен Ын имеет докторскую степень по экономике малазийского
университета.
Проблемы со здоровьем
Большая часть известных нам фактов о лидере КНДР добыты по
линии южнокорейской разведки. Так, в 2009 году в отчетах указывалось, что Ким
болен диабетом и страдает гипертонией, кроме того, его называли заядлым
курильщиком.
По неподтвержденным данным, Ким Чен Ын чрезмерно увлекается
алкоголем. Во всяком случае, так утверждал его бывший шеф-повар. Он же заявлял,
что северокорейский лидер страдает от ожирения: за последние годы он набрал
лишние 30 килограммов веса, а общая масса его тела превысила 130 килограммов.
Любитель "Найков"
Несмотря на грозные речи в адрес Запада, глава КНДР не прочь
приобщиться к некоторым его благам. Например, к кроссовкам фирмы
"Найк". Как утверждают в Южной Кореи, Ким до некоторого времени
владел огромной коллекций обуви этого бренда.
Игры с внешностью
Опять же, по данным южнокорейских СМИ, глава КНДР мог
перенести несколько пластических операций. Причина – стремление быть внешне
похожим на своего деда, основателя Северной Кореи и Ким Ир Сена. Младший Ким
якобы является большим поклонником своего предка и старается во всем на него
походить.
Кроме того, "гений среди гениев" якобы боится
парикмахеров и сам стрижет свои волосы. Стиль полубокс, который так полюбился
Киму, после его прихода к власти стал настоящим писком моды среди
северокорейских мужчин. Все хотят бы похожими на руководителя.
Семейные страсти
По некоторым сведениям, у Кима двое детей от супруги Ли Соль
Чжу, с которой они поженились в 2009 году. Первый ребенок родился в 2010 или
2011 году, второй – в декабре 2012. Пол детей неизвестен.
При этом в августе 2013 года в западных СМИ активно
циркулировала новость о казни бывшей подруги северокорейского лидера Хен Сон
Воль, с которой они встречались в 2000-х. Молодые люди расторгли отношения по
настоятельной просьбе Ким Чен Ира. Впрочем, информация в итоге не
подтвердилась.
Но подтвердилась информация о казни дяди Кима Чан Сон Тхома.
В северокорейских СМИ он был обвинен в госизмене. По некоторым данным, Ким Чен
Ын боялся конкуренции во власти со своим родственником.