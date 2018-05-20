Французская полиция отпустила на свободу двух женщин, связанные с Хазатом Азимовым.

Французская полиция отпустила на свободу двух женщин, связанные с Хазатом Азимовым, совершившим теракт в Париже 12 мая. Одну из них зовут Инес Хамза — в январе 2017 года вступила в религиозный брак с Абдул Хакимом Анаевым, другом Азимова, пишет ТАСС. Инем намеревалась уехать в Сирию, но была задержана в Болгарии.Женщин арестовали через пять дней после убийства Хамзатом Азимовым прохожего у Парижской оперы. Прежде чем его застрелили полицейские, террорист успел ранить четырех человек.Французское гражданство Азимов получил в 2010 году.