Причиной пожара на заводе Kuraray America неподалеку от Хьюстона (штат Техас, США), в результате которого пострадали минимум 22 человека, стала утечка этилена.

Причиной пожара на заводе Kuraray America неподалеку от Хьюстона (штат Техас, США), в результате которого пострадали минимум 22 человека, стала утечка этилена. Об этом сообщили представители предприятия.Ранее СМИ сообщали, что при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в штате Техас пострадали не менее 22 человек. Возгорание произошло в 10:30 по местному времени (18:30 по времени Москвы) на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие были госпитализированы.Как отмечается в заявлении, опубликованном на странице предприятия в Twitter, в предохранительном клапане давления произошла утечка этилена. Это спровоцировало возгорание в одной из установок завода, передает РИА Новости.Также администрация завода сообщила, что сотрудничает с местными властями в проведении расследования ЧП.