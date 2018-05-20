Полицейские напомнили мальчикам и девочкам правила безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах и школе...

Психологи УВД по ЦАО провели классный час по основам безопасности жизнедеятельности для младших школьников ГБОУ Школа № 1252 имени Сервантеса.Психолог Отдела психологической работы УВД по ЦАО Евгения Баландина и психолог ОМВД России по Тверскому району г. Москвы лейтенант внутренней службы Елена Богачева напомнили ребятам правила безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах и школе.Полицейские провели для детей обучающую игру на запоминание Правил дорожного движения, рассказали о том, что такое Конституция страны и законы. Психологи еще раз напомнили детям о том, что на улице нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, что-либо брать у них, ни в коем случае никуда с ними не ходить и тем более не садиться в чужую машину.Также сотрудники полиции объяснили первоклассникам, что споры и конфликты всегда можно решить мирным путем, просто необходимо научиться договариваться между собой, и тогда из любой ситуации всегда найдется выход.В конце урока ребята поблагодарили гостей за интересную и познавательную беседу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60