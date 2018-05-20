Анастасия Волочкова заявила, что у нее много общего с другой балериной, о которой говорила вся Россия – с Матильдой Кшесинской. Своим открытием она поделилась в день рождения императора Николая II.

Анастасия Волочкова заявила, что у нее много общего с другой балериной, о которой говорила вся Россия – с Матильдой Кшесинской. Своим открытием она поделилась в день рождения императора Николая II.Самой заметной, яркой и обсуждаемой балериной современной России может назвать себя Анастасия Волочкова. Впрочем, как отмечают ее критики, добилась она этого статуса вовсе не своими выступлениями на сцене, а регулярными шпагатами в самых неожиданных местах, откровенными снимками и скандальными слухами.Примечательно, что в российской истории уже была одна балерина, имя которой было на устах у всей страны. Что характерно, главной причиной такой популярности тогда также были не успехи в балете, а слухи о личной жизни. Речь идет о Матильде Кшесинской, которую называют любовницей императора Николая II.Возможно именно такую параллель провела и сама Анастасия Волочкова. В день рождения последнего царя Российской империи балерина анонсировала чтение дневников Матильды Кшесинской и рассказала о сходстве с ней. "Мне кажется у нас с этой балериной много общего", – призналась она. Примечательно, что свое заявление Волочкова сделала, стоя перед большим портретом, изображающим Николая II и ее саму.Напомним, Николаю II приписывают связь с балериной Матильдой Кшесинской. Якобы именно эта балерина скрашивала досуг императора. пока он не женился на принцессе Виктории Алисе Елене Луизе Беатрисе Гессен-Дармштадтской, после принятия православия принявшей имя Александра Федоровна. Сама Кшесинская не отрицала этого романа. Также она встречалась с другими членами Российского императорского дома – великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем.