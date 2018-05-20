За церемонией бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл следили не только в самой Великобритании и ее бывших колониях – торжество приковало к себе внимание всего мира. Зрители в России исключением не стали.

За церемонией бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл следили не только в самой Великобритании и ее бывших колониях – торжество приковало к себе внимание всего мира. Зрители в России исключением не стали.Несмотря на отсутствие какой-либо связи между Россией и королевской семьей Великобритании, многие люди следят за жизнью внутри стен Букингемского дворца. Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл ожидаемо привлекла к себе повышенное внимание, в том числе и представителей отечественного шоу-бизнеса.Эксперты отмечают, что наблюдая за свадьбами венценосных особ представительницы прекрасного пола вспоминают о своих детских мечтах повстречать принца на белом коне. Дескать, именно это обуславливает бешеный интерес к событию и восторженные комментарии."Тех, кого соединил Бог, никто не разлучит ❤️ Состоялось!!! Гарри и Меган – муж и жена! Поздравляем!!! Любовь есть и она побеждает все!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – на своей странице в Instagram написала певица Анна Седокова. Некоторые ее подписчики разглядели в этом поздравлении завистливые нотки, другие же считают, что артистка просто рада за влюбленных.Алена Водонаева обратила внимание на то, как выглядела Меган Маркл на церемонии. Звезда "Дома-2" сравнила бывшую актрису со скандальным блогером Леной Миро. "Красивая. На Лену Миро похожа сегодня 💍 Дай Бог счастья и любви. И ей. И Миро", – подписала она снимок Меган Маркл со свадьбы.Даже создатели шоу "Вечерний Ургант" не смогли обойти стороной такое событие, как свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Впрочем, сделали они это в свойственной им юмористической манере. В аккаунте передачи в Instagram был опубликован фотоколлаж, на котором принц Гарри и принц Уильям на фоне зеленой стены якобы принимают участие в такой знакомой россиянам церемонии, как "выкуп невесты". Проводит ее, согласно фантазии автора работы, Елизавета II. "Снимок сделан в одном из подъездов Виндзорского замка", – говорится в сообщении.Отметим, за церемонией следили и простые россияне. Многие смотрели прямое включение со свадьбы, другим хватило многочисленных публикаций о событии российских СМИ. Примечательно, что некоторые пользователи Сети возмутились из-за этого. Дескать, британские принцы и тем более их невесты находятся за многие километры от России, никак с ней не связаны, поэтому такой интерес просто необъясним. Их оппоненты посоветовали просто порадоваться за молодых и посмотреть на красивую церемонию, ведь не каждый день увидишь свадьбу монаршей особы.