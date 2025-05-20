ББР Банк совместно с фондом «Острова» запустил благотворительный проект «Дыши с ББР», который направлен на помощь людям, страдающим муковисцидозом. Фонд и его подопечная Кира будут создавать видео с комплексами дыхательных упражнений, помогающие развивать легкие и бороться с болезнью.

Такие видео будут регулярно выходить в телеграм-канале – «Бобры добры». Банк приглашает всех желающих присоединиться: повторяйте упражнения и делитесь своими видео в канале, чтобы поддержать участников и объединить вокруг проекта еще больше единомышленников.Также в рамках проекта можно оказать финансовую поддержку фонду «Острова» – через пожертвование по специальной ссылке или QR-коду.Запуская «Дыши с ББР», Банк стремится не только оказать конкретную помощь, но и вовлечь общество в важные благотворительные инициативы.Присоединяйтесь к проекту «Дыши с ББР» и помогите тем, кто нуждается в поддержке!