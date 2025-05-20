Борьба за Старые сады продолжается. Жители Владимира создали петицию против вырубки деревьев в парке за ДТЮ, несмотря на то, что контракт на очистку и берегоукрепление почти подписан.

Борьба за Старые сады продолжается. Жители Владимира создали петицию против вырубки деревьев в парке за ДТЮ, несмотря на то, что контракт на очистку и берегоукрепление почти подписан. Подрядчиком должна выступить компания ДСУ-3. Напомним, проектом предусмотрен снос более 4 тысяч деревьев и 52-х кустарников. А посадить в рамках благоустройства планируется всего 562 дерева. Петиция была опубликована