Ограничения связаны с делом адвокатов Алексея Навального*.

Евросоюз ввел санкции против судьи Петушинского районного суда Юлии Шиловой и начальника отдела гособвинителей прокуратуры Владимирской области Андрея Каткова. Ограничения связаны с делом адвокатов Алексея Навального*, осужденных за «участие в экстремистском сообществе».По мнению ЕС, прокурор Катков требовал для адвокатов Кобзева, Сергунина и Липцера** максимальные сроки, а судья Шилова организовала закрытые судебные заседания и вынесла несправедливый приговор. Адвокаты были обвинены в передаче информации от Навального* из колонии, что, по мнению суда, являлось поддержкой экстремистской деятельности. Сергунин признал вину, Кобзев и Липцер – отрицали.* - включен в перечень экстремистов и террористов** - включены в перечень экстремистов и террористов.