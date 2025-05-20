Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере креативной экономики.

Сессия Экспорт креативных индустрий прошла 19 мая в рамках большого Российско-китайского форума в Хабаровске. Участники говорили о будущем совместного кинопроизводства и возможностях для регионального бизнеса. Подробнее - в материале Комсомольской правды - Хабаровск.По словам генерального директора Агентства креативных индустрий Хабаровского края Максима Ставицкого, в крае уже есть потенциал для съемок. Это и городская среда, и природные ландшафты, которые могут заинтересовать международные продюсерские команды. Также регион может предложить доступ к китайскому рынку - за счет близости и стабильных партнерских отношений.Мы можем снимать сериалы, кино и другие форматы с прицелом на китайскую аудиторию. У нас для этого есть все - команды, площадки, идеи, - сказал Максим Ставицкий.Вице-президент Китайского делового центра Чжиган Чэнь рассказал, что культурное сотрудничество стран может лечь в основу новых проектов. Он напомнил, что за последние десятилетия многие мировые компании заходят на китайский рынок, и творческие индустрии - не исключение.Нужно понимать китайскую аудиторию, адаптировать идеи, работать в партнерстве, - сказал Чжиган Чэнь.Сегодня в России растет интерес к собственному контенту. Если раньше в кинотеатрах отечественные фильмы занимали около трети проката, то теперь - уже 70 процентов. Этот рост подтверждает, что у российского контента есть аудитория.Важной частью форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Союзом китайских предпринимателей ЭЛУС. Документ закрепил курс на совместную работу в сфере креативной экономики.Как рассказала директор Центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде, в приоритете - поддержка команд, которые могут создавать и продвигать свои продукты. Такие проекты способны работать без внешней помощи, создавая рабочие места и рекламируя регион через свое творчество.На форуме также прошла отдельная встреча с представителями креативных индустрий Хабаровского края. По ее итогам было решено создать региональное отделение клуба продюсеров АСИ. Его запуск планируется уже летом этого года. Участники клуба получат возможность развивать свои идеи при поддержке федеральных и международных экспертов.