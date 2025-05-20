Контракт с подрядчиком был заключен 14 апреля в результате электронного аукциона.

Во Владимире началась масштабная реконструкция центральной лестницы, ведущей к зданию администрации Владимирской области за 17,7 миллиона рублей. Компания «Лидер Строй» проводит капитальный ремонт, включающий демонтаж старого гранитного покрытия, основания лестницы и ограждений.В рамках проекта также будет усилен фундамент, установлены новые сваи и ростверк, после чего лестницу облицуют новыми материалами и установят ограждения. Работы планируется завершить к 11 декабря 2025 года. Контракт с подрядчиком был заключен 14 апреля в результате электронного аукциона.Напомним, ранее мы писали, что