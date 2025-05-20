Водителя из Московской области будут судить за сбитого в Петушинском районе пешехода. Вину мужчина не признает. ДТП произошло 12 декабря прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры

Водителя из Московской области будут судить за сбитого в Петушинском районе пешехода. Вину мужчина не признает. ДТП произошло 12 декабря прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Ночью того дня москвич ехал на авто марки «АФ-4782А1-02» по М-7 на территории Петушинского района. Машина двигалась со стороны Владимира в направлении Москвы. На 119 км водитель стал