Охремчук, 1987 года рождения, служит в органах внутренних дел с 2009 года.

19 мая замначальника УМВД России по Владимирской области Павел Алексахин представил личному составу Отдела МВД России по Камешковскому району нового начальника – подполковника полиции Ярослава Витальевича Охремчука.Охремчук, 1987 года рождения, служит в органах внутренних дел с 2009 года и имеет юридическое образование. До назначения занимал должность заместителя начальника ОМВД России по Камешковскому району – начальника полиции.Напомним, ранее мы писали, что