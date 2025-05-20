Сергей Ермолин родился в Челябинской области.

На 80-м году жизни умер известный владимирский художник Сергей Васильевич Ермолин. Информацию подтвердили во Владимирском областном отделении Союза художников России.Сергей Ермолин родился в Челябинской области, учился в Ленинграде и Москве. С 1980 года являлся членом Союза художников России, преподавал в Институте искусств и художественного образования ВлГУ. Художник сотрудничал с крупными издательствами, а его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. О дате и месте прощания будет сообщено позже.Напомним, ранее мы писали, что