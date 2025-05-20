Пострадавшую после взрыва котельную в Коврове отремонтировали, но воду получили не все. В пресс-службе администрации Коврова объяснили, почему так получилось. Все дело в том, что УК «Роско»

Пострадавшую после взрыва котельную в Коврове отремонтировали, но воду получили не все. В пресс-службе администрации Коврова объяснили, почему так получилось. Все дело в том, что УК «Роско» закрыла задвижки на всех домах, которые обслуживает. Причины не называются. Но в итоге некоторые ковровчане не дождались горячую воду, хотя должны были получить ее еще 19 мая. Управляющей