Владимирские власти планируют дальнейшее развитие Патриотического сквера. Объявлен конкурс на лучшую концепцию. В планах дополнить пространства новыми элементами, например, должны

Владимирские власти планируют дальнейшее развитие Патриотического сквера. Объявлен конкурс на лучшую концепцию. В планах дополнить пространства новыми элементами, например, должны появиться велодорожки и сцена. Татьяна Тарасова, член Общественной палаты г. Владимира Вся Общественная палата города Владимира все время была за то, чтобы эта локация получила жизнь, получила развитие и вот наконец-то мы с вами дождались.