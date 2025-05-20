Жуткая авария произошла сегодня, 20 мая, в Юрьевце. Авто «Дэу Нексия» попало под фуру, водитель погиб на месте. Причиной трагедии стал дождь, рассказали в ПСО Владимира. Дело в том, что

Жуткая авария произошла сегодня, 20 мая, в Юрьевце. Авто «Дэу Нексия» попало под фуру, водитель погиб на месте. Причиной трагедии стал дождь, рассказали в ПСО Владимира. Дело в том, что встречная фура окатила водой легковушку. На несколько секунд водитель потерял видимость. Этого мгновения хватило, чтобы легковушка влетела в грузовик. Из поста ПСО Владимира в соцсетях