Впереди у выпускников, их родных и педагогов горячая пора экзаменов. Первые ЕГЭ по истории, химии и литературе стартуют 23 мая. Как настроиться на все экзамены, не растеряться в моменте и

Впереди у выпускников, их родных и педагогов горячая пора экзаменов. Первые ЕГЭ по истории, химии и литературе стартуют 23 мая. Как настроиться на все экзамены, не растеряться в моменте и адекватно воспринять любой результат?Смотрите новый выпуск проекта «Подкаст на Шестом» вместе с психологом, руководителем детского центра Людмилой Базановой. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!