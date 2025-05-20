«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря максимальному кешбэку за оплату покупок в супермаркетах.

«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря максимальному кешбэку за оплату покупок в супермаркетах.В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов ТОП-100 российских банков по активам (на 01.03.25 г.). Результатом анализа и расчётов стал рейтинг «Лучшие дебетовые карты с кешбэком в супермаркетах в апреле 2025 года».Методика расчётов позволила ранжировать дебетовые карты не только по размеру кешбэка в категории супермаркеты (МСС код – 5411). Учитывались стоимость выпуска и обслуживания пластика, размер и условия начисления процентов на остаток средств карты, лимиты на снятие наличных без комиссий и на бесплатные переводы, а также стоимость услуги sms-информирования. В расчёты включались коэффициенты, отражающие дополнительные бонусы из программ лояльности банков, включая курсы обмена баллов на рубли и величину кешбэка на все покупки. Также в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Лучшей картой для расчётов в продуктовых магазинах, по версии «Выберу.ру», по итогам апреля стала «Умная карта "Мир"» Газпромбанка с кешбэком до 35% на оплату в топовых категориях, включая супермаркеты. На второй и третьей строчках исследования — дебетовая карта с кешбэком от Совкомбанка и «Та самая карта» Банка Синара. Далее в рейтинге в порядке убывания продукты федеральных и ведущих региональных кредитных организаций: Альфа-Банка, АТБ, Генбанка, Т-Банка, МТС Банка, Ингосстрах Банка, Почта Банка.«К началу 2025 года, по данным ЦБ, количество расчётных дебетовых карт на руках у населения выросло до 447 млн штук, увеличившись за год на 10%. Для сравнения: годом ранее динамика объема эмиссии была скромнее — 8%. Причина в том, что меняются привычки держателей карт. Многие россияне в 2025 году предпочитают иметь помимо зарплатного пластика ещё несколько "дебетовок", которые используют для получения максимального кешбэка за покупки в разных товарных категориях. Так люди немного экономят в условиях продолжающегося роста цен. В результате потребительский онлайн-спрос на карты с кешбэком с начала года 2025 года почти в полтора раза превышает данные годом ранее. Правда, количество банков, которые начисляют бонусы за оплату расходов в супермаркетах, за последние 12 месяцев выросло не так значительно, хотя расходы на продукты и товары первой необходимости занимают большую часть в семейных бюджетах. Вместе с тем, в мае пользователям "Выберу.ру" доступны 510 карт с кешбэком от всех банков страны, включая продукты с бонусами за оплату в супермаркетах. С начала января и до середины мая количество пользовательских просмотров каталога с дебетовыми картами достигло почти 1,5 млн. А наибольшую активность мы видим у онлайн-посетителей из двух столиц, Подмосковья, Рязани, Самары, Саратова, Красноярска, Тюмени, Грозного, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Перми. Люди выбирали подходящий продукт на нашем сервисе и сразу оправляли онлайн-заявки в банки», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.