Она не смогла присутствовать на похоронах сына из-за проблем со здоровьем.

Трагическая смерть Григория Шаврина, сына известной певицы Екатерины Шавриной, стала темой обсуждения в новом выпуске шоу Андрея Малахова. Григорий, где отбывал наказание за распространение наркотиков.В эфире программы стало известно, что Екатерина Шаврина не смогла присутствовать на похоронах сына из-за проблем со здоровьем. По словам близких, прощание с Григорием прошло в закрытом формате, на котором присутствовала лишь его дочь. Бывший муж певицы отметил, что Екатерина провела несколько часов у гроба сына ночью, когда врачи разрешили ей это сделать. Он также добавил, что для неё это большая трагедия и урок.Григорий Шаврин был задержан с наркотиками в прошлом году и приговорен к четырём с половиной годам заключения. В прошлом он уже боролся с зависимостью и имел судимости за наркотики, но близкие помогали ему восстановиться.