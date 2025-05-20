Благоустройство Добросельского и Соловьиного прудов – лидеры в голосовании за объекты благоустройства во Владимире. В области продолжается Всероссийское онлайн-голосование по отбору

Благоустройство Добросельского и Соловьиного прудов – лидеры в голосовании за объекты благоустройства во Владимире. В области продолжается Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно будет проходить до 12 июня. Причем наибольшее количество объектов на выбор представлено во Владимире – всего жители могут выбрать среди 16