Сахарный диабет может проявить себя только после фатальных изменений организма.

По данным на 1 января 2025 года, во Владимирской области 56 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Из них с первым типом – 2 500 пациентов, со вторым и другими типами диабета – 53 500 человек.Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором возрастает уровень сахара в крови. Основную опасность представляет не сама болезнь, а её осложнения. Они серьёзно ухудшают качество жизни и нередко приводят к инвалидности.Органы – мишени диабетаПовышенный уровень сахара действует практически на весь организм, но некоторые органы и ткани более чувствительны к нему, чем другие. Так называемые ор­ганы – мишени диабета – это глаза, почки, ноги, сердце и сосуды. Долгое время больные сахарным диабетом могут не подозревать о существовании у них болезни, что приводит к развитию патологических изменений в организме.– Пациент может узнать о том, что болен сахарным диабетом, совершенно случайно. Например, на приёме у дерматолога, офтальмолога или терапевта – рассказывает Елена Пугачева, главный внештатный эндокринолог регионального Минздрава. Чтобы защитить себя от таких неожиданностей, нужно ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.Пациенты, особенно с факторами риска (ожирение, отягощённая наследственность, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертония и др.), подлежат скринингу на сахарный диабет. Для этого используются такие методы диагностики, как определение глюкозы натощак, гликированного гемоглобина, проведение теста толерантности к глюкозе. Пациентам обязательно даются квалифицированные рекомендации, в частности по нормализации массы тела и изменению образа жизни.Как не заболеть?Сегодня диабет является достаточно распространённым заболеванием. Многие годы учёные умы ищут возможность предупредить его развитие. Лекарство пока не найдено, однако есть убедительные данные о том, что значительную долю случаев заболевания можно предотвратить, соблюдая принципы здорового образа жизни: это ра­циональное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек.– Важно ограничить потребление насыщенных жиров, легкоусвояемых углеводов – конфет, варенья, прочих сладостей, соков, мучных изделий. Продукты должны быть низкокалорийными, с клетчаткой и цельнозерновыми углеводами. Ежедневно должна присутствовать физическая нагрузка – плавание, велосипед, спортивные игры, ходьба пешком, – гороворит Елена Пугачева.Сахарный диабет — заболевание, которое легче предотвратить, чем лечить. Позаботьтесь о своём здоровье и пройдите бесплатную диспансеризацию.