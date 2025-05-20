В Гусь-Хрустальном сотрудники полиции проводят проверку по обращению местной жительницы, заявившей, что на ее несовершеннолетнего сына наехал мужчина на электросамокате. По данным

В Гусь-Хрустальном сотрудники полиции проводят проверку по обращению местной жительницы, заявившей, что на ее несовершеннолетнего сына наехал мужчина на электросамокате. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 19 мая около 13:00 в районе улицы Карла Либкнехта неизвестный взрослый, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. В полиции не уточнили степень тяжести травм пострадавшего. “В настоящее