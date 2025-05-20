Сбил ребенка и поехал дальше. Момент резонансного ДТП попал на камеру наружного наблюдения. В одном из дворов Гусь-Хрустального неизвестный на электровелосипеде на скорости сбивает

Сбил ребенка и поехал дальше. Момент резонансного ДТП попал на камеру наружного наблюдения. В одном из дворов Гусь-Хрустального неизвестный на электровелосипеде на скорости сбивает мальчика с портфелем. Оба упали на землю. Затем участники инцидента спокойно разошлись, будто бы такое с ними случается каждый день. Кадры произошедшего разлетелись по ВК-сообществам и телеграмм-каналам за один вечер. Как