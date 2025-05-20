Дом №3 на Садовой улице в селе Коверино Камешковского района, известный обрушением балконов, местные власти отказались признавать аварийным, но и капремонт проводить не торопятся. В дело

Дом №3 на Садовой улице в селе Коверино Камешковского района, известный обрушением балконов, местные власти отказались признавать аварийным, но и капремонт проводить не торопятся. В дело вмешалась прокуратура области. Администрация муниципального образования Сергеихинское, в которое входит Коверино, получила заключение госжилинспекции региона, в котором состояние дома оценено как недопустимое. В первом подъезде есть трещины в примыканиях