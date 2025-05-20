Власти Киржачского района в telegram-канале объявили о начале подрыва боеприпасов, обнаруженных, предположительно, после апрельских взрывов на складе военной части в Барсово. Работы пройдут

Власти Киржачского района в telegram-канале объявили о начале подрыва боеприпасов, обнаруженных, предположительно, после апрельских взрывов на складе военной части в Барсово. Работы пройдут на технической территории и завершатся до 14:00. Жителей просят не волноваться – ситуация под контролем властей. Напомним, 22 апреля в воинской части в поселке Барсово произошел пожар, за которым последовали взрывы, продолжавшиеся