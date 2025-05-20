Сейчас авария устранена.

В Коврове Владимирсой области 19 мая «Владимиртеплогаз» запустил котел на котельной на улице Блинова, обеспечив подачу горячей воды в дома жителей микрорайона Строителей-Комсомольская. Напомним, что .Сейчас авария устранена, и горячая вода поступает потребителям в полном объеме, сообщили в администрации Коврова.Напомним, ранее мы писали, что