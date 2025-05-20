На нескольких клумбах Владимира были украдены еще не распустившиеся тюльпаны. Но цветочные воры попали на камеры видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе мэрии города. Из поста

На нескольких клумбах Владимира были украдены еще не распустившиеся тюльпаны. Но цветочные воры попали на камеры видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе мэрии города. Из поста администрации Владимира в соцсетях Те любители цветов, которые сорвали цветы и прошли мимо с охапкой ярких бутонов, возможно, не подозревали, что находятся под наблюдением видеокамер, но спешим расстроить. Из этических соображений