В момент обрушения в комнате никого не было.

Во Владимире в общежитии Строительного колледжа на улице Горького произошло обрушение штукатурки с потолка в одной из комнат. Фото инцидента появились в социальных сетях.В мэрии города подтвердили информацию, уточнив, что в момент обрушения в комнате никого не было. Пользователи соцсетей иронично отметили, что ремонт в общежитии мог бы стать хорошей практикой для студентов колледжа. Здание общежития, построенное в середине прошлого века, давно нуждается в капитальном ремонте.Напомним, ранее мы писали, что в