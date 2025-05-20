Балкон рухнул.

Жители десяти квартир дома № 3-а по улице Садовая в селе Коверино Владимирской области обратились в прокуратуру из-за разрушающегося здания. В стенах и стеновых панелях лоджий появились трещины, а в конце прошлого года произошло обрушение балконов.Инспекция госжилнадзора зафиксировала многочисленные дефекты, требующие капитального ремонта фундамента, стен и крыши. Однако администрация муниципального образования Сергеихинское отказалась признать дом аварийным, даже не уведомив об этом собственников.Прокуратура внесла представление главе администрации Сергеихинского и взяла ситуацию под контроль для восстановления жилищных прав граждан. Напомним, ранее мы писали, что