Его убили.

Во Владимирской области в селе Ликино Судогодского района обнаружены останки 47-летнего местного жителя, пропавшего в 2022 году. Следствие установило, что смерть носит криминальный характер - погибшему была нанесена черепно-мозговая травма.По подозрению в убийстве задержан 43-летний житель Судогодского района, который признался в содеянном. Весной 2022 года между ним и жертвой произошла ссора на почве работы на производстве древесного угля.В ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине смертельные удары, а затем, вместе с сообщником, спрятал тело в заброшенной хозпостройке, завалив кирпичом и мусором. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.