И наступил декабрь 2012 года... И появился в небе астероид. И стал он падать на Землю. И воцарилась на Земле паника: наступает Конец Света по ацтекскому календарю. И упал астероид на каменный календарь ацтеков.
И была пыль. И была ударная волна. А когда пыль рассеялась, на месте разрушенного календаря стоял новый календарь ацтеков, до 32118 года.
И рядом лежал другой камень, поменьше. И была на нем надпись: "Следующий календарь будет прислан на планету точно в день завершения старого календаря, спасибо за использование наших каменных календарей! "
еще анекдот!