Черносмородиновый сад площадью 60 гектаров зазеленел на просторах Суздальского района благодаря калининградскому предпринимателю Александру Мещерякову, рассказали в пресс-службе

Черносмородиновый сад площадью 60 гектаров зазеленел на просторах Суздальского района благодаря калининградскому предпринимателю Александру Мещерякову, рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области. Уже в этом году фермер ожидает первые 10-15 тонн сочных ягод, которые после переработки превратятся в ароматные джемы, соки и ягодные наполнители. В планах – расширение до 80 гектаров и строительство современного плодово-ягодного хранилища.