21 новый фонарь появился в деревне Агафоново Вязниковского района. Населенный пункт находится на дороге «станция Сеньково – Серково – Поздняково – Волченки», рассказали в пресс-службе

21 новый фонарь появился в деревне Агафоново Вязниковского района. Населенный пункт находится на дороге «станция Сеньково – Серково – Поздняково – Волченки», рассказали в пресс-службе правительства области. Сейчас также идут работы на дорогах «Глебово – Крестниково – Сарыево – “Волга”» в поселке Достижение Ковровского района и «Смыково – Мичурино» со съездом в Спас-Купалище Судогодского района