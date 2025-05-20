В Законодательном Собрании области наградили юных техников и изобретателей. Победителей и призёров регионального этапа XII Всероссийской одноименной Конференции чествуют в 10-й раз в стенах

В Законодательном Собрании области наградили юных техников и изобретателей. Победителей и призёров регионального этапа XII Всероссийской одноименной Конференции чествуют в 10-й раз в стенах областного парламента. За это время мастерство и талант школьников вырос в разы, отмечают депутаты. Всего было представлено 44 различных проекта. Участники проводили свои научные работы в разных областях науки и техники.