Перерыв в подаче воды составил 13 дней, что существенно превышает допустимые 12 часов.

Прокуратура Владимирской области сообщила о нарушении прав жителей поселка Андреево Судогодского района. В период с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, в ходе ремонтных работ на водопроводе, ООО «Ресурс В» незаконно отключило один из уличных водопроводов от централизованной сети. Перерыв в подаче воды составил 13 дней, что существенно превышает допустимые 12 часов.После вмешательства прокуратуры водоснабжение было восстановлено, а виновные лица привлечены к ответственности. Директору организации внесено представление, на руководителя заведено административное дело и выписан штраф.Жителям поселка произведен перерасчет за период отсутствия воды.