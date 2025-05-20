Владелица местной фирмы инсценировала порчу продукции из-за протечки крыши в арендованном помещении в 2018 году.

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, владелица местной фирмы инсценировала порчу продукции из-за протечки крыши в арендованном помещении в 2018 году.Предпринимательница предоставила в суд поддельные документы о закупке товара и в 2022 году добилась выплаты компенсации в размере 1,5 миллиона рублей. Деньги она потратила на личные нужды.Вскоре обман раскрылся, и теперь дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира. Напомним ранее мы писали, что