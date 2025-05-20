Насекомых спасли пчеловоды-добровольцы.

Жители Владимира обнаружили рой пчел прямо на тротуаре в центре города, напротив дома-музея Столетовых. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.К счастью, уже через несколько часов на место прибыли пчеловоды-добровольцы и забрали рой на свою пасеку. По словам Галины Калининой, пчелы могли покинуть улей в поисках лучшего места из-за неблагоприятной погоды и отсутствия нектара в цветах.Пользователи соцсетей поблагодарили спасителей за оперативное реагирование и спасение насекомых. Теперь пчелам ничто не угрожает, а пешеходы могут спокойно передвигаться по тротуару.