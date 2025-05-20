К началу купального сезона, который стартует с 1 июня, во Владимирской области подготовлено 38 пляжей в 17 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Все они прошли проверку

К началу купального сезона, который стартует с 1 июня, во Владимирской области подготовлено 38 пляжей в 17 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Все они прошли проверку Центра ГИМС МЧС и соответствуют требованиям безопасности: на местах есть спасательное оборудование, дно обследовано водолазами, а на пляжах будет ежедневно дежурить спасательная служба. Во Владимире официально откроются два