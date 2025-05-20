Следственный комитет по Владимирской области расследует дело об убийстве, произошедшем в Судогодском районе весной 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. В

Следственный комитет по Владимирской области расследует дело об убийстве, произошедшем в Судогодском районе весной 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. В январе 2025 года на территории бывшей котельной в селе Ликино были обнаружены скелетированные останки мужчины. Экспертиза установила, что перед смертью он получил черепно-мозговую травму. Следователи установили личность погибшего –