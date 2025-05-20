С 12 по 18 мая во Владимирской области произошло небольшое повышение заболеваемости ОРВИ – на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 4 974 человек

С 12 по 18 мая во Владимирской области произошло небольшое повышение заболеваемости ОРВИ – на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 4 974 человек и 1 508 – в медучреждения Владимира. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Заболеваемость ковидом тоже немного выросла: врачи диагностировали коронавирус у 5 человек.