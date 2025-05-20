Подполковник Ярослав Охремчук был назначен новым руководителем в Камешковском ОМВД, сообщили 19 мая в пресс-службе региональной полиции. По информации УМВД по Владимирской области, 37-летний

Подполковник Ярослав Охремчук был назначен новым руководителем в Камешковском ОМВД, сообщили 19 мая в пресс-службе региональной полиции. По информации УМВД по Владимирской области, 37-летний Ярослав Охремчук родом из города Сарканд Республики Казахстан. Окончил Владимирский юридический институт ФСИН России с присвоением квалификации «юрист». С 2009 года Ярослав начал служить в органах внутренних дел, где прошел путь