Место проведения — Областной дворец культуры и искусства.

21 мая в Областном дворце культуры и искусства Министерство образования проведет выставку организаций среднего профессионального образования Владимирской области.Цель мероприятия — познакомить выпускников школ с колледжами региона, рабочими профессиями и специальностями, а также разъяснить преимущества обучения и порядок поступления в организации СПО.В выставке примут участие 28 колледжей и семь ведущих работодателей региона, среди них Сбербанк, Т Плюс, Владимирский хлебокомбинат, ЭлРос, Аби Продакт и Владимирский химический завод.Ожидается не менее 800 посетителей — потенциальных абитуриентов и их родителей.