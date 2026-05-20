В региональной столице прошло заседание оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».
В региональной столице прошло заседание оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Об этом рассказал сопредседатель оргкомитета, депутат Госдумы РФ от Владимирской области .
Мероприятие проводится уже в 12-й раз и давно стало традиционным. География участников растёт из года в год, и одновременно добавляются новые номинации. Не исключением станет и 2026 год.
Так, владимирские деревни смогут посоревноваться в смотре уличных стендов «Путешествие сквозь эпохи». Сельчанам предлагают отобразить исторические факты и события, представить рассказы об интересных земляках и достопримечательностях.
Отмечается, что судьи оценят не только содержание стендов, но и форму подачи информации. К примеру, дополнительные баллы могут начислить за интерактивные презентации. Словом, фантазию конкурсантов никто не ограничивает.
Также новинками конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области-2026» станут «Конкурс символов – геральдического символа и гимна населенного пункта», конкурс «Самый активный юный житель села» и фотоконкурс «Жизнь деревни». Кроме того, ГУ МЧС по Владимирской области оценит пожарную безопасность населённых пунктов.
Жюри определят победителей в двух категориях, в зависимости от численности населения. Призёры каждой из групп получат солидные денежные призы, которые смогут потратить на развитие своих деревень.
«Гран-при фестиваля — 300 тысяч рублей! Но без внимания и подарков не остается ни один участник! Друзья! Желаю всем удачи!» — написал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.
Подать заявки на участие в конкурсе необходимо до 25 июня по электронной почте [email protected]
или очно по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 34, кабинет №10.