Победителей наградили кубками и медалями.

Во Владимирской области в третий раз прошел чемпионат по ментальной арифметике при поддержке министерства образования региона.Участники решали задачи на сложение, вычитание, умножение и деление без калькуляторов, пользуясь абакусом или мысленными образами.Более 200 человек от 4 лет до выпускников, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, состязались в скорости и точности.Организатор — ковровский центр СПРИНТ. Победителям вручили кубки и медали, а для гостей устроили культурную программу.Министр образования отметил, что ментальная арифметика развивает внимание, память, моторику и интерес к точным наукам.